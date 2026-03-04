Superlega il segreto della Sir è l' allenamento Giannelli conferma | Ci diamo sempre dentro

Il capitano della Sir ha confermato che il segreto della squadra sta nell’allenamento quotidiano, affermando che il gruppo si impegna sempre al massimo. La squadra non si ferma alle vittorie, ma si dimostra costante anche nelle sconfitte, affrontando avversari più forti. Giannelli ha sottolineato che il livello di preparazione è la chiave per mantenere alta la prestazione.

I Block Devils sono tornati in palestra per preparare i playoff. Domani parla Solè Non c'è vittoria senza allenamento. Sembra una frase fatta, ma è quantomai attuale. Perchè il nome della Sir si mantiene alto non solo quando si alzano i trofei, come ha spiegato capitan Simone Giannelli: “Lo stiamo mantenendo anche nelle sconfitte, quando giochiamo contro avversari più forti che magari non riusciamo a vincere, siamo sempre lì che ce la mettiamo tutta, anche quando non ci sono le telecamere, ma quando siamo lì in palestra tra di noi ci “diamo sempre dentro” per fare bene quindi sono contento!”. E proprio questa mattina i Block Devils, dopo due sacrosanti giorni di riposo, si sono ritrovati sotto le volte del PalaBarton per iniziare la preparazione per i playoff scudetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sir Perugia, la ricetta di Giannelli: "Essere sempre lucidi e focalizzati"

