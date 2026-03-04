SuperEnalotto premi non riscossi nello speciale SuperEstrazione | come scoprire se si è tra i vincitori
A dicembre scorso, 18 persone hanno vinto il premio speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, ma ancora non hanno presentato la richiesta di riscossione. Le vincite non sono state reclamate e i premi restano quindi inattivi. La notizia riguarda tutti coloro che hanno partecipato alla stessa estrazione senza ancora aver incassato il loro premio.
Ci sono 18 vincitori del premio speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar del dicembre scorso che però non hanno mai reclamato né incassato la vincita. Eco come fare per scoprire se si è tra i vincitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SuperEnalotto, 18 premi non riscossi: scadenza per ritirarli fissata al 20 marzoSono 18 i premi ancora non riscossi del concorso SuperEnalotto 203 di sabato 20 dicembre 2025. La scadenza per il ritiro è il 20 marzo 2026. gioconews.it
SuperEnalotto in Lombardia e mega vincite non incassate: ecco dove sono state giocateGli Uffici Premi Sisal ,dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, in via Ugo Bassi, 6 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti, 89 a Roma. ilgiorno.it
