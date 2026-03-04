SuperEnalotto premi non riscossi nello speciale SuperEstrazione | come scoprire se si è tra i vincitori

A dicembre scorso, 18 persone hanno vinto il premio speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, ma ancora non hanno presentato la richiesta di riscossione. Le vincite non sono state reclamate e i premi restano quindi inattivi. La notizia riguarda tutti coloro che hanno partecipato alla stessa estrazione senza ancora aver incassato il loro premio.