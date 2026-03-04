SuperEnalotto festa a Cisterna | con un punto 5 vinti 63mila euro

A Cisterna si è celebrata una grande vincita nel SuperEnalotto, con un punto 5 che ha portato 63 mila euro a un fortunato giocatore. Nell’estrazione di martedì 3 marzo, il “6” è rimasto ancora sfuggente, mentre il jackpot ha raggiunto i 129,6 milioni di euro, ancora in palio per il prossimo concorso di giovedì 5 marzo.

Si nasconde ancora il “6” nell'estrazione del SuperEnalotto numero 36, di martedì 3 marzo. E così il jackpot sale a ben 129,6 milioni di euro, che restano in palio nel concorso di domani sera, giovedì 5 marzo. E' festa però in provincia di Latina, a Cisterna in particolare, dove un fortunato giocatore ha centrato 1 punto 5 da 63.051,07 euro. La giocata vincente è stata realizzata nel punto di vendita Sisal Bar Nardone, che si trova in Corso della Repubblica, 4547. Questa la combinazione vincente è stata: 4 – 16 – 42 – 48 – 56 – 68 – J 26– SS 83. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 3 marzo ha assegnato 390.610 vincite. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Oltre 20mila euro vinti a Castellina Marittima con il SuperEnalotto

Leggi anche: SuperEnalotto, vinti oltre 179mila euro con il Jackpot che supera 123 milioni

Approfondimenti e contenuti su SuperEnalotto festa a Cisterna con un....

SuperEnalotto, realizzata a Novafeltria (RN) e a Cisterna di Latina (LT) vincita da oltre 63mila euroSi nasconde ancora il 6 nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 36 di martedì 3 marzo, con il Jackpot che arriva a 129,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 5 marzo 20 ... pressgiochi.it

Sisal, vincite a Novafeltria e Cisterna di Latina: il jackpot sale a 129,6 milioniNel complesso, il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 3 marzo ha assegnato 390.610 vincite, confermando ancora una volta l’ampia partecipazione al gioco in tutta Italia. L’appuntamento ora è ... affaritaliani.it