Sudamerica patrimonio da salvare L' ipotesi di passare dalla terra al cemento

Nel Sudamerica, le tribune di Buenos Aires, Rio e Santiago sono affollate di appassionati, ma il futuro del Golden Swing sembra essere in pericolo. La questione riguarda la possibilità di trasformare aree naturali in strutture di cemento, mettendo a rischio il patrimonio sportivo e culturale della regione. La situazione coinvolge organizzatori, atleti e fan che assistono a un dibattito acceso sulla conservazione delle tradizioni.

Si è concluso il mese in cui il tennis si riconcilia con il suo pubblico nella maniera più autentica e viscerale. I campi in terra battuta, ormai sempre meno presenti nel circuito, la passione dell’America Latina: in una parola, la “Gira”; in due, il “Golden Swing”, variante lessicale in onore dei cileni Massu e Gonzalez, medaglie d’oro olimpiche. Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago del Cile, una settimana dopo l’altra, in un febbraio che nel calendario fa da passaggio tra l’Australian Open e il dittico statunitense Indian Wells-Miami. Questo mini-tour esiste da 25 anni, fino a qualche stagione fa includeva quattro eventi e ora è a forte rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

