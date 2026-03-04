Successione a Khamenei dietrofront sul figlio | Mojtaba spacca il potere religioso e può diventare un bersaglio di guerra

In Iran, il dibattito sulla successione a Khamenei continua a essere al centro dell’attenzione, con indicazioni contrastanti sul possibile ruolo di Mojtaba, figlio della Guida suprema. Mentre si discute sulla sua eventuale ascensione, i funerali di Khamenei sono stati programmati e successivamente posticipati. La situazione politica nel paese rimane instabile, e le decisioni sulla leadership religiosa ancora non sono definitive.

Il nome del successore di Khamenei c'è e non c'è. Ancora. Gli stessi funerali della Guida suprema (Rahbar in lingua farsi) della teocrazia iraniana sono stati fissati e poi rinviati. Nella repubblica islamica l'impasse istituzionale brancola a braccetto con il caos dilagante nel Paese a meno di una settimana dall'inizio dell'offensiva militare di Stati Uniti e Israele. La tv di Stato prova a mascherare le difficoltà, da un lato, parlando, di esequie posticipate "in considerazione dell'affluenza senza precedenti di partecipanti", dall'altro, assicurando, citando un membro dell'Assemblea degli esperti – l'organismo deputato ad eleggere il Rahbar – che "la nomina del successore di Khamenei si farà quanto prima".

