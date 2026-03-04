Studenti calabresi rientrati da Dubai sollievo e soddisfazione dell' assessora Micheli

Gli studenti calabresi che erano rimasti bloccati a Dubai a causa del conflitto in Medio Oriente sono tornati in Calabria ieri sera. L’assessora Micheli ha espresso soddisfazione e sollievo per il ritorno dei giovani, che sono stati fatti rientrare nel rispetto delle procedure di sicurezza e con l’assistenza delle autorità competenti. La situazione ha visto coinvolti i giovani calabresi durante il periodo di emergenza.

I ragazzi si trovavano negli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di un progetto formativo internazionale legato alle attività dell’Organizzazione delle nazioni unite Gli studenti calabresi rimasti bloccati a Dubai, a seguito del conflitto esploso in Medio Oriente, sono rientrati ieri sera in Calabria. Profonda soddisfazione e sollievo sono stati espressi da Eulalia Micheli, assessora regionale all’istruzione. “Sono stati giorni di grande apprensione per le famiglie, per la scuola e per tutta la comunità. Fin dal primo momento - dichiara l’assessora all’istruzione - ho seguito con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto continuo con le istituzioni scolastiche coinvolte e accompagnando, in silenzio e con discrezione, tutte le fasi del rientro, data la delicatezza e la complessità del momento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Rientrati da Dubai 200 studenti italiani: salgono a 500 i connazionali tornati dal GolfoDopo i primi rientri nella giornata di lunedì, altre centinaia di italiani sono riusciti a tornare in Italia con i voli partiti dagli Emirati Arabi e... Studenti italiani rientrati da Dubai, il video degli abbracci ai genitori a Malpensa: "Momenti di paura"Gli studenti italiani che si trovavano a Dubai durante il raid missilistico sono finalmente a casa. Una raccolta di contenuti su Studenti calabresi. Temi più discussi: Attacco a Dubai, tra i 200 studenti in rientro da Abu Dhabi anche giovani calabresi: l’annuncio di Tajani; Gli studenti calabresi rientrati da Dubai: Che emozione essere tornati a casa – FOTO; Il rientro degli studenti calabresi da Dubai: diretta dall'aeroporto di Lamezia; Fine dell'incubo, studenti calabresi rientrati da Dubai. Azzurra: Capisco l'angoscia di chi è a. Sono rientrati in Italia gli studenti calabresi bloccati a DubaiRientrati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai: l'odissea per I calabresi è terminata con un volo speciale coordinato dalla Farnesina. quotidianodelsud.it Studenti calabresi rientrati da Dubai: sospiri di sollievoIl rientro a casa dopo giorni di incertezza ha il sapore della libertà e di un pizzico di celebrità improvvisa. È visibilmente emozionato Mirko, uno dei due studenti del Liceo Mattei di Castrovillari, ... cn24tv.it Il ritorno a casa degli studenti calabresi bloccati a Dubai, l'allarme del docente Unical Leccese sulla guerra in Medioriente. Ecco i principali titoli del nostro tg: appuntamento alle 13,30 su LaC Tv facebook Crisi in Iran, Incubo finito per i quattro studenti calabresi bloccati a Dubai, sono in viaggio verso l'Italia. Abbiamo raggiunto uno di loro, a bordo dell'aereo che li sta riportando a casa. Leggi l'articolo completo: x.com