Studente di 13 anni accoltella un compagno di classe alla schiena e all'addome | paura in Francia

Alle 9.30 di questa mattina, presso la scuola media Beauregard di La Rochelle, in Francia, uno studente di 13 anni ha accoltellato un compagno di classe alla schiena e all’addome. L’episodio ha suscitato paura tra studenti e insegnanti, che hanno chiamato immediatamente le autorità. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli agenti stanno indagando sull’accaduto.

L'aggressione avvenuta è intorno alle 9.30 presso la scuola media Beauregard di La Rochelle, in Francia. Alla fine della lezione, uno studente di 13 anni si è alzato ed ha accoltellato due volte un coetaneo colpendolo a una spalla e allo stomaco.