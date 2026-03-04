La costruzione della struttura polivalente vicino allo stadio “Giuseppe Migaghelli” a Santa Maria degli Angeli è attualmente in stallo. Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia, ha presentato un’interpellanza per ottenere chiarimenti sulla situazione. La vicenda ha suscitato tensioni e polemiche tra le parti coinvolte, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli sui motivi del blocco.

Situazione di stallo per la struttura polivalente vicina allo stadio “Giuseppe Migaghelli“ a Santa Maria degli Angeli: Francesco Fasulo, capogruppo Forza Italia, chiede lumi con un’interpellanza. Il Comune fa quadrato. "I lavori dovevano partire a novembre 2024, con un tempo contrattuale di 127 giorni. Oggi il cantiere è fermo, l’opera è incompiuta, le società sportive non hanno nulla. E l’amministrazione non ha dato spiegazioni". Così Fasulo lamentando il fatto che, durante la campagna elettorale e dopo, l’amministrazione abbia fatto credere alle associazioni sportive che avrebbero potuto utilizzare quella struttura. "E invece oggi – conclude - quelle associazioni si trovano con un pugno di mosche in mano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Struttura polivalente, è stallo. Tensioni e polemiche sul cantiere

