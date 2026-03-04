Strumenti di hacking del governo statunitense ora nelle mani dei criminali | iphone a rischio?

Recentemente si è diffusa la notizia che strumenti di hacking sviluppati dal governo statunitense sono finiti nelle mani di criminali informatici. Questi strumenti, in passato riservati alle agenzie di sicurezza, sono ora disponibili sul mercato clandestino. La possibilità che tali tecnologie possano essere utilizzate per violare dispositivi come gli smartphone iPhone preoccupa esperti e utenti. La diffusione di queste risorse rappresenta un rischio concreto per la sicurezza digitale.

l’evoluzione della cybersicurezza presenta spesso scenari in cui strumenti avanzati, originariamente sviluppati in ambito statale, appaiono sul mercato criminale. recenti analisi indicano l’esistenza di un kit di sfruttamento per ios, noto come coruna, che potrebbe permettere l’accesso non autorizzato a dispositivi apple. l’articolo sintetizza cosa si conosce, quali rischi comporta e quali dispositivi restano potenzialmente vulnerabili. coruna: exploit kit ios scoperto nel mondo reale. fonti di intelligence hanno segnalato la presenza del coruna nel contesto operativo, descrivendolo come una piattaforma di sfruttamento mirata ai sistemi ios. strumenti simili sono stati associati in passato a operatori governativi, il che rende particolarmente preoccupante la possibilità che tali codici circolino nel mercato clandestino. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com Strumenti di prevenzione, autotutela e governo del rischio ispettivoNel sistema scolastico contemporaneo, la prevenzione del rischio ispettivo non può essere intesa come un insieme di accorgimenti difensivi da... Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto: “Ora c’è rischio che mia figlia finisca nelle mani di Tamer”Nessy Guerra, la ragazza italiana bloccata in Egitto con la figlia, è stata condannata a 6 mesi per adulterio dopo le accuse dell’ex marito. Tutti gli aggiornamenti su Strumenti di hacking del governo.... Temi più discussi: AI offensiva: come l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del cybercrime; Germania, basta solo difendersi: proposta di legge per l’hack back (contrattacco cyber); Hacking World Heritage – 48 ore di idee per i cicli affrescati UNESCO a Padova; Gli hacker cinesi di UNC2814 sono stati individuati da Google durante una campagna di spionaggio in 42 paesi. iPhone nel mirino degli hacker: strumenti di spionaggio governativi finiscono nelle mani dei criminali informaticiStrumenti di hacking governativi usati per spiare iPhone finiscono nelle mani dei cybercriminali. L’allarme dei ricercatori sulla diffusione del toolkit Coruna. 24hlive.it Strumenti di hacking e materiale classificato: 50 terabyte sottratti all'NSA | Hardware UpgradeUn ex-contrattista NSA ha sottratto 50 terabyte di materiale sensibile, comprendente un ampio numero di strumenti di hacking altamente sofisticati. Si cerca un legame con gli Shadow Brokers Il ... hwupgrade.it Si intitola "Rifiuti: nuovo sistema sanzionatorio e strumenti di prevenzione" il webinar proposto dalla #Cameradicommercio della Romagna in programma il martedì 31 marzo a partire dalle ore 9.30. unioncamere.gov.it/sistema-camera… x.com A disposizione di organismi, cittadini e istituzioni strumenti informativi puntuali sulla certificazione CIAD facebook