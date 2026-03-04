Strumenti di gioco per pc su android hanno appena ricevuto un importante aggiornamento di usabilità

Un aggiornamento di usabilità per gli strumenti di gioco per PC su Android è stato rilasciato. La versione 0.8.0 prerelease di GameNative introduce una nuova interfaccia e permette una navigazione completamente controllabile tramite controller. Questo cambiamento riguarda le funzionalità di gioco e l’esperienza utente, offrendo nuove possibilità di gestione e accessibilità. L’aggiornamento è disponibile da poco e rappresenta un passo avanti per gli utenti che utilizzano questa piattaforma.

GameNative 0.8.0 prerelease propone una significativa evoluzione dell'interfaccia e una navigazione completamente controllabile via controller. L'applicazione, progetto open-source, consente di eseguire e gestire titoli PC su dispositivi Android collegandosi a librerie come Steam, GOG ed Epic, offrendo una gestione diretta della libreria e del lancio dei giochi. game native 0.8.0 prerelease: interfaccia completamente ridisegnata e navigazione con controller La novità principale riguarda la riprogettazione completa della UI e la possibilità di muoversi all'interno dell'app utilizzando un controller. L'obiettivo è rendere la navigazione fluida anche su dispositivi di gioco Android, dove il tocco non sempre è la scelta ottimale, garantendo una fruizione più immediata e intuitiva.