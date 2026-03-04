Strumentalizzazione politica sul tema della sicurezza

Il sindaco di San Mauro Pascoli ha replicato alle dichiarazioni dei consiglieri di minoranza riguardo alla sicurezza dopo gli atti vandalici verificatisi nella notte precedente. La discussione si è concentrata sulla gestione e sulla percezione dei rischi nel territorio comunale. Guidi ha risposto alle accuse, sottolineando la propria posizione senza entrare nel merito delle cause degli atti vandalici.

Pronta risposta di Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli, alle accuse dei consiglieri di minoranza sul tema della sicurezza dopo gli atti vandalici dell'altra notte. "Ancora una volta – dice – i consiglieri di minoranza strumentalizzano fatti di cronaca legati ad atti di vandalismo, peraltro con ogni probabilità commessi da ragazzini, per fini meramente politici di parte. I consiglieri di opposizione fingono di non sapere che la sicurezza e l'ordine pubblico sono materie di esclusiva competenza dello Stato e non dei Comuni. Comprendo il senso di frustrazione dei consiglieri di minoranza di fronte all'evidente fallimento del governo Meloni e le conseguenze non possono farsi ricadere sui sindaci.