Strade Bianche 2026 Van Der Poel non ci sarà

Strade Bianche 2026 si svolgerà senza la presenza di Van Der Poel, che ha annunciato la sua assenza dalla corsa. La gara si terrà il 4 marzo a Roma e rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario ciclistico. La competizione vedrà al via numerosi corridori provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sulle strade bianche. La corsa si preannuncia ricca di adrenalina e colpi di scena.
Roma, 4 marzo 2026 - Un inizio di stagione del genere, con a referto una vittoria in altrettante gare disputate in stagione (la Omloop Het Nieuwsblad 2026 ), sembrava un ottimo biglietto da visita per la Strade Bianche 2026, specialmente per chi è un maestro come pochi a guidare la bici in situazioni estreme: invece Mathieu Van Der Poel sabato non sarà all'appuntamento di Siena che apre la stagione World Tour in Italia. Van Der Poel dice no alla Strade Bianche 2026: le motivazioni. L'ultima apparizioni dell'olandese nella Classica della polvere resterà quindi quella del 2023, edizione chiusa con un mesto 15esimo posto nel giorno del trionfo di Tom Pidcock: due anni prima, invece, il corridore dell' Alpecin-Premier Tech aveva vinto facendo il vuoto su tutti, compreso Tadej Pogacar, non un'impresa che capita a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
