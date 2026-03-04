Strade Bianche 2026 si svolgerà senza la presenza di Van Der Poel, che ha annunciato la sua assenza dalla corsa. La gara si terrà il 4 marzo a Roma e rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario ciclistico. La competizione vedrà al via numerosi corridori provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sulle strade bianche. La corsa si preannuncia ricca di adrenalina e colpi di scena.

Roma, 4 marzo 2026 - Un inizio di stagione del genere, con a referto una vittoria in altrettante gare disputate in stagione (la Omloop Het Nieuwsblad 2026 ), sembrava un ottimo biglietto da visita per la Strade Bianche 2026, specialmente per chi è un maestro come pochi a guidare la bici in situazioni estreme: invece Mathieu Van Der Poel sabato non sarà all'appuntamento di Siena che apre la stagione World Tour in Italia. Van Der Poel dice no alla Strade Bianche 2026: le motivazioni. L'ultima apparizioni dell'olandese nella Classica della polvere resterà quindi quella del 2023, edizione chiusa con un mesto 15esimo posto nel giorno del trionfo di Tom Pidcock: due anni prima, invece, il corridore dell' Alpecin-Premier Tech aveva vinto facendo il vuoto su tutti, compreso Tadej Pogacar, non un'impresa che capita a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2026, Van Der Poel non ci sarà

Milano-Sanremo 2026, media belga: Van Der Poel verso il no. Ci sarà Roglic?Roma, 20 gennaio 2026 – La stagione è appena iniziata con il prologo del Tour Down Under 2026, vinto da Samuel Watson della Ineos Grenadiers, ma i...

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: inizia la gara, ci sono Van der Poel e Van Aert

New Strade Bianche 2026 Jersey

Tutti gli aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Startlist: Pogacar, Seixas, Del Toro, Carapaz, Alaphilippe, van Aert, Pidcock; Strade Bianche 2026, percorso della gara tra gli sterrati delle Crete Senesi; Startlist Strade Bianche 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti.

Strade Bianche 2026, Van Der Poel non ci saràA comunicare la decisione è Roodhooft, capo dell'Alpecin-Premier Tech: Mathieu ha vinto 5 anni fa, ma da allora è cambiato tutto: a cominciare dal dislivello ... msn.com

Strade Bianche, al via la 20ª edizione: percorso e dove vederla in tvSabato 7 marzo a Siena la Classica del Nord più a Sud d’Europa: grande favorito Tadej Pogacar, a caccia del poker ... tuttosport.com

Strade Bianche e Gran Fondo, gli orari delle gare e i percorsi consigliati. Si avvicina il weekend della Strade Bianche, della Strade Bianche Women Elite e della Gran Fondo Strade Bianche, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo https://www.canale3.tv/s facebook

Vivi l’energia della Strade Bianche dove la corsa esplode. Fan Zone – Salita delle Tolfe 7 marzo 2026 | dalle ore 10 Maxischermo con diretta della corsa Musica, food & beverage Ampio parcheggio Non mancare! #StradeBianche x.com