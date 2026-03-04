Strada chiusa per colpa del rudere Protesta degli abitanti di Sorbano

Gli abitanti di Sorbano hanno bloccato la strada a causa di un rudere che rappresenta un pericolo. In passato, la strada era percorribile solo a senso unico alternato, creando qualche disagio, ma la situazione rimaneva tollerabile in attesa di interventi. Ora, il blocco completo ha creato ulteriori problemi per i residenti della zona.

Prima almeno era aperta a senso unico alternato. Un disagio sì, ma relativo in attesa di tempi migliori. Da un mese invece la via di Sorbano del Vescovo è completamente chiusa. Sbarrata. Non si circola. E gli abitanti sono costretti a lunghi e tortuosi giri per arrivare a meta. “Hanno chiuso la strada che dalla chiesina del paese raggiunge Parezzana – ci segnala in redazione un residente della zona –. Chi da qui deve andare a lavorare, ad esempio, nella zona industriale di Capannori è costretto a tornare verso Lucca e fare il tragitto doppio“. “Il problema – spiega – è una casa a rischio crollo. Nessuno intende sottovalutare il rischio ma non è che un intero quartiere, e una città, possono paralizzarsi perchè il proprietario non si occupa di mettere in sicurezza quel rudere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

