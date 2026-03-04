Stipendio docenti e ATA marzo 2026 aumentano RPD e CIA ma il netto non schizza verso l’alto

A marzo 2026, gli stipendi di docenti e personale ATA con contratti a tempo indeterminato o supplenza annuale vedranno aumenti nelle indennità RPD e CIA grazie alle modifiche introdotte dal nuovo contratto 202224. Tuttavia, nonostante gli incrementi nelle voci accessorie, il netto in busta paga non subirà grandi variazioni. La situazione riguarda sia il personale in servizio con contratto stabile sia quello con contratti temporanei.

