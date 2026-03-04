Stessa vecchia storia per il Liverpool dice Slot dopo la sconfitta dei Wolves

Dopo la sconfitta dei Wolves, l'allenatore del Liverpool ha commentato con freddezza, affermando che si tratta di una situazione ormai nota, definendola “stessa vecchia storia”. Non ci sono state discussioni o polemiche immediate sui social, e l’attenzione si è concentrata sulle dichiarazioni dell’allenatore, che ha evitato commenti più approfonditi o analisi dettagliate sulla partita.

Arne Slot ha definito la scioccante sconfitta per 2-1 del Liverpool contro i Wolves, ultimo in classifica, “un’altra battuta d’arresto” che incapsula perfettamente la loro deludente difesa del titolo di Premier League. I campioni hanno dominato il possesso palla e le occasioni al Molineux, ma sono caduti vittime dei loro familiari fallimenti. Il gol di Andre nei minuti di recupero ha superato Alisson segnando la nona sconfitta stagionale in campionato e assestando un duro colpo alle aspirazioni della Champions League del Liverpool. “La solita vecchia storia”, disse Slot senza mezzi termini. “Recentemente stiamo raccogliendo punti perché... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Slot rifiuta alibi dopo la sconfitta del Liverpool contro il CityLa situazione del liverpool resta al centro dell’attenzione, mentre la squadra affronta una sfida cruciale in Premier League contro il Sunderland.

Stephen Warnock incolpa Curtis Jones per la sconfitta finale del Liverpool contro i WolvesStephen Warnock ha puntato il dito contro Curtis Jones per l’errore difensivo che ha permesso ai Wolves di strappare un drammatico tempo di recupero...

