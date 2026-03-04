Stephen Warnock incolpa Curtis Jones per la sconfitta finale del Liverpool contro i Wolves

Stephen Warnock ha accusato Curtis Jones di aver commesso un errore difensivo che ha permesso ai Wolves di segnare un gol nel tempo di recupero e conquistare così la vittoria contro il Liverpool. La partita si è conclusa con il risultato di sconfitta per i Reds, e Warnock ha evidenziato il coinvolgimento diretto del centrocampista in quella fase decisiva.

Stephen Warnock ha puntato il dito contro Curtis Jones per l'errore difensivo che ha permesso ai Wolves di strappare un drammatico tempo di recupero contro il Liverpool. La sconfitta per 2-1 in casa del Molineux martedì sera ha lasciato appese al filo le ambizioni di Champions League dei Reds dopo dieci minuti finali caotici. Intervenendo su BBC Radio 5 Live, Warnock ha sostenuto che il processo decisionale del centrocampista ha messo l'intera difesa sotto pressione inutile proprio mentre la partita sembrava destinata al pareggio.