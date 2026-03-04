Stefano Cucchi assolto il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino sul caso depistaggi | confermate le altre sentenze

La Cassazione ha assolto il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nel procedimento sui depistaggi riguardanti il caso di Stefano Cucchi, morto a Roma nel 2009. La decisione riguarda le accuse legate alle operazioni di omissione di informazioni e manipolazioni dei dati ufficiali. Le altre sentenze sono state confermate, e il procedimento si conclude senza ulteriori contestazioni contro Sabatino.

La Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell’ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, morto il 15 ottobre del 2009 a Roma, sette giorni dopo il suo arresto. Per lui, che aveva rinunciato alla prescrizione e in appello era stato condannato a un anno e tre mesi, le accuse sono cadute con la formula «perché il fatto non sussiste». Respinti invece i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in secondo grado l’intervenuta prescrizione o condannati. Tra i prescritti anche le posizioni del generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e da Francesco Cavallo. Il bilancio definitivo del procedimento è quindi di due condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Depistaggi sull’omicidio di Stefano Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello dei carabinieri Sabatino

Depistaggi Cucchi, Cassazione assolve il colonnello Lorenzo Sabatino(Adnkronos) – La Cassazione ha assolto il colonnello Lorenzo Sabatino, mentre ha rigettato i ricorsi degli altri carabinieri che erano stati...

Altri aggiornamenti su Stefano Cucchi.

Argomenti discussi: Stefano Cucchi, il caso depistaggi arriva in Cassazione. La sorella Ilaria: Tutti responsabili di anni di processi a vuoto.

Depistaggi sull’omicidio di Stefano Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello dei carabinieri SabatinoDue condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni. È il bilancio definitivo del procedimento relativo ai depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano ... fanpage.it

Depistaggi Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello SabatinoSi chiude il procedimento relativo ai depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi, deceduto nell'ottobre del 2009 a Roma sette giorni dopo il suo arresto. La parola fine sul filone princi ... rainews.it