L’attore ha raccontato di aver avuto problemi di possessività in passato, riconoscendo di aver gestito male la gelosia. Ha descritto questa consapevolezza come una sensazione di liberazione. Ha anche parlato di come questa esperienza personale si colleghi a una riflessione più ampia sulla società, in particolare sul ruolo delle donne e sulle difficoltà che affrontano.

L’attore ha ammesso di aver vissuto in passato momenti di gelosia, diventata possessività. «Mi sono reso conto di non aver davvero affrontato certe dinamiche. In passato sono stato possessivo, ho gestito male la gelosia. È stato un percorso lungo, educativo, grazie anche alle persone con cui condividevo la mia vita, agli amici, a ciò che inizi a sentire come sbagliato», ha dichiarato a Repubblica. «Superare la gelosia è stata una delle più grandi liberazioni della mia esistenza. Ma quando ci sei dentro è difficile rendersene conto». «C'è questa capacità manipolatoria di giocare con le parole e normalizzare continuamente», spiega Accorsi. «L'innamoramento stesso è un'alterazione della realtà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Accorsi: «In passato sono stato possessivo, ho gestito male la gelosia. Capirlo è stata una liberazione»

“Sono stato possessivo, geloso e perciò ho dovuto affrontare un percorso da autodidatta per evolvere e progredire”: lo confessa Stefano AccorsiL'attore parla del suo percorso personale mentre presenta il nuovo film "La lezione" con Matilda De Angelis in uscita il 5 marzo Stefano Accorsi sta...

Caso Alfonso Signorini, parla Antonio Medugno: «Non sono mai andato a letto con lui, ho gestito male la situazione e fatto poi quattro anni di terapia»Su questo voglio essere chiarissimo: non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta, e né dopo.

Una raccolta di contenuti su Stefano Accorsi.

Temi più discussi: La Lezione, Stefano Accorsi: Sono stato possessivo per gelosia, capirlo è stata una liberazione; Il 'complimento' di Accorsi che Matilda De Angelis non ha gradito; Doucal’s inaugura un nuovo store a Milano con Stefano Accorsi; Stefano Accorsi a Mestre: Con Muccino c’è un dialogo profondo.

La Lezione, Stefano Accorsi: Sono stato possessivo per gelosia, capirlo è stata una liberazioneStefano Accorsi e Matilda De Angelis sono i protagonisti di La lezione, il nuovo film diretto da Stefano Mordini, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso. Il thriller arriverà nelle sale il 5 ma ... repubblica.it

Stefano Accorsi e Matilda De Angelis in La lezione, thriller psicologico su stalking e violenzaDal 5 marzo al cinema il film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi in un dramma psicologico pieno di ambiguità ... iodonna.it

Un quiz per veri fan del cinema! Nella sua carriera, Stefano Accorsi ha vinto due David di Donatello come migliore attore protagonista: per quale film ha ricevuto il primo #welovecinemait x.com

Stefano Accorsi ha trasformato completamente il suo fisico ed è riuscito a farlo rivoluzionando il suo approccio al fitness e al benessere. Il metodo va ben oltre la semplice cura del corpo, il suo segreto è stato svelato dal suo personal trainer facebook