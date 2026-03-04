Stazioni intermedie Dalla Toscana all’Umbria tra bilanci e progetti

Sabato alle 10, presso l’Estra Forum di Chiusi Scalo, i rappresentanti dei Comuni di Chiusi e Castiglione del Lago si riuniranno per discutere delle stazioni intermedie tra Toscana e Umbria. L’obiettivo è sottolineare il ruolo di queste aree come nodi strategici, elemento chiave in un’area che cerca di mantenere la propria vitalità economica. L’incontro si concentrerà su bilanci e progetti futuri relativi a queste stazioni.

Stazioni mediane come nodi strategici di un’economia che non vuole rassegnarsi alla marginalità. È questo il messaggio politico che i Comuni di Chiusi e Castiglione del Lago intendono lanciare sabato alle 10, dall’Estra Forum di Chiusi Scalo. Il convegno pubblico “Territori in connessione: il ruolo delle stazioni intermedie tra Roma e Firenze“ si annuncia come un passaggio chiave per ridisegnare l’assetto dei trasporti nelle aree interne, storicamente sacrificate sull’altare della velocità metropolitana. Segno di una rinnovata attenzione verso i territori di confine, al tavolo dei relatori siederanno il presidente della Regione Toscana,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

