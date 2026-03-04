Stazione bloccata | promesse e zero risultati per i residenti

Nel quartiere Stazione di Montalto Uffugo, la stazione rimane bloccata e i residenti attendono da tempo interventi promessi che non sono ancora stati realizzati. Le richieste di miglioramenti sono state fatte più volte, ma finora non sono stati ottenuti risultati concreti. La situazione continua a causare disagio tra chi vive nella zona, mentre le promesse sono rimaste lettera morta.

Nel cuore di Montalto Uffugo, il quartiere Stazione si trova al centro di una lunga attesa che ha trasformato promesse in frustrazione. Il circolo locale del Partito Democratico ha lanciato un'accusa diretta all'amministrazione comunale: troppi annunci pubblici ma zero risultati tangibili per i cittadini. La questione ruota attorno a un sottopasso bloccato da anni, dove la scoperta di un reperto storico nel marzo 2022 ha messo in pausa i lavori appaltati dalla RFI. Mentre l'ente ferroviario e il comune cercano soluzioni burocratiche, gli abitanti convivono con disagi costanti. La situazione è esplosa quando, il 14 luglio 2024, il profilo social del Sindaco pubblicò un messaggio trionfale sulla risoluzione della questione di Via Verdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Atletica, campionati italiani juniores e promesse: i risultati e gli highlightsLo spettacolo dell’atletica juniores e promesse indoor ha illuminato una grande domenica di sport: tutti i risultati e gli highlights Era attesa una...

Via Petroni, riunione in Comune su locali e sicurezza: l’appello dei residenti e la strada bloccataLa situazione di via Petroni torna al centro del dibattito politico e cittadino dopo la riunione di ieri in Commissione comunale, dove il Comitato...

Essais nucléaires français en Algérie : soldats exposés, silence d’État, victimes- Documentaire SHK