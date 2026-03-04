Stasera a letto tardi le pagelle | Carlo Conti dopo Sanremo 7 The Jackal ancora in rodaggio 6 i bimbi irresistibili 9

Stasera a letto tardi, il nuovo programma condotto da Carlo Conti, è andato in onda per la prima volta in prima serata. The Jackal ha iniziato la sua nuova stagione con una puntata di prova, mentre i bambini protagonisti di uno show dedicato al pubblico più giovane sono stati molto apprezzati. Le pagelle assegnano un 7 a Conti, un 6 a The Jackal e un 9 ai piccoli protagonisti.

Buona la prima, ma senza effetto sorpresa. Stasera a letto tardi ha debuttato in prima serata su Rai 2 con un’idea semplice: mettere i bambini al centro e lasciare che siano loro, con la loro logica spiazzante e disarmante, e soprattutto con la loro imprevedibilità e simpatia, a smontare il mondo degli adulti. In studio e nelle candid camera si alternano momenti dolcissimi, gag tutte da ridere e domande scomode agli ospiti della prima puntata, da Carlo Conti a Matilde Gioli, passando per il campione Mattia Furlani. Il risultato è uno show che se da un lato sa di già visto – il richiamo al cult di Paolo Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan? è più che evidente – ma che continua a funzionare perché quando parlano i bambini non c’è autore che tenga. 🔗 Leggi su Dilei.it

