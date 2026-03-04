Stadio Roma Veloccia | da Zaratti di Avs rilievi sbagliati su Pfte

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Filberto Zaratti, ha sollevato delle criticità riguardo allo stadio della AS Roma a Pietralata. Veloccia ha risposto sottolineando che le affermazioni di Zaratti contengono rilievi errati e fuorvianti, ritenendo necessario fare alcune rettifiche per chiarire la situazione. La disputa riguarda specifici aspetti del progetto e delle sue implicazioni.

L'assessore Maurizio Veloccia chiarisce i dubbi sul progetto dello stadio della As Roma a Pietralata, evidenziando gli investimenti e le opere previste. In merito alle affermazioni del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Filberto Zaratti, riguardo allo stadio della As Roma a Pietralata, “come ormai consuetudine, è necessario rettificare alcune questioni di fondo e spiegare il perché i rilievi mossi siano sbagliati e fuorvianti”. Questa è la dichiarazione dell’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. “In primo luogo, è opportuno ricordare il volume di investimenti che la Roma farà per realizzare il nuovo stadio – aggiunge –... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

