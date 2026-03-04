Stadio Roma | Prestipino Pd da Zaratti di Avs parole surreali forse parla da tifoso della Lazio

La deputata del Partito Democratico, Patrizia Prestipino, ha commentato le affermazioni fatte dal deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti, in merito allo stadio della AS Roma a Pietralata. Prestipino ha definito le parole di Zaratti come surreali, suggerendo che potrebbe parlare da tifoso della Lazio. La discussione si è concentrata sui commenti pubblici dei due politici riguardo al progetto dello stadio.

La deputata del Partito Democratico, Patrizia Prestipino, risponde alle recenti dichiarazioni rilasciate dal deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti, riguardo allo stadio della AS Roma a Pietralata. “A quanto pare è già iniziata la campagna elettorale a Roma – afferma Prestipino in una nota –. Le parole del collega Zaratti sono inconcepibili. Dipinge un quadro dello stadio della Roma totalmente al di fuori della realtà. E perché proprio oggi, che siamo alle battute finali del progetto?” Il progetto dello stadio: opportunità per Roma. Il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta una grandissima opera di riqualificazione urbana, oltre al fatto che porterà un indotto economico straordinario alla città di Roma e a tutto il Paese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

