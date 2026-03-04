Stadio della Roma a Pietralata scontro politico Zaratti AVS | Interessi speculativi la replica del Campidoglio

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata ha riacceso il dibattito politico, con Zaratti di AVS che ha accusato interessi speculativi, mentre il Campidoglio ha risposto con una replica ufficiale. La questione riguarda la realizzazione dell’impianto sportivo e le posizioni contrapposte tra sostenitori e oppositori. La discussione si concentra sulle implicazioni del progetto e sulle modalità di approvazione.

Roma, 4 marzo 2026 – Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata torna al centro della contesa politica. Il deputato Filiberto Zaratti contesta duramente l'intervento, denunciando rischi idrogeologici, possibili danni al patrimonio archeologico e un impatto ritenuto insostenibile su viabilità e ambiente. Sul piano economico, Zaratti critica l'accordo con il Comune, definendolo un affare a beneficio della società calcistica, con un canone giudicato irrisorio. Come riportato da AdnKronos, il deputato segnala anche un possibile danno erariale legato al cambio delle modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione, arrivando a sostenere che "dietro il progetto esistono mostruosi interessi speculativi e affari a vantaggio della società calcistica, nulla resta per la città".