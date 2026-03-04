Un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, causando la morte o la scomparsa di 148 marinai. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle dinamiche dell'incidente, mentre le ricerche sono in corso nella zona dell’Oceano Indiano. La notizia ha suscitato reazioni tra i vari attori coinvolti.

Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono 148 i marinai morti o dispersi nell'Oceano Indiano. É stata colpita mentre stava navigando a 25 miglia a sud dell'isola. Più di 32 persone sono state salvate dalla marina militare cingalese. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, il siluratamento della nave Iris Dena, che è affondata. Sembra che al momento dell'attacco la nave da guerra stesse tornando da un'esercitazione militare nel porto indiano di Viskhapatnam. L'operazione militare statunitense in Iran "sta accelerando", ha affermato Hegseth. "Come ha detto il presidente Trump, stanno arrivando ondate sempre più grandi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: "Colpiremo ovunque"

Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana.

Leggi anche: Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka: cosa sappiamo

Contenuti e approfondimenti su Sri Lanka.

Temi più discussi: Guerra in Iran, aggiornamenti del 4 marzo 2026; Guerra Usa-Iran, quali conseguenze per gli aeroporti? A terra 3.400 voli per l’Asia, bloccati 500mila passeggeri; Raid in Iran e in Libano, missili e droni sul Kuwait. Teheran: Non trattiamo con gli Usa - DIRETTA.

Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: Colpiremo ovunqueUn sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono 148 i marinai morti o dispersi nell'Oceano ... iltempo.it

Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a ... msn.com

"È stato un sottomarino americano ad affondare al largo dello Sri Lanka una nave da guerra iraniana che pensava di essere al sicuro in acque internazionali. È il primo attacco di questo tipo dalla II Guerra mondiale ad oggi". Così il Segretario alla Guerra Pete facebook

Medio Oriente, se hundió fragata iraní frente a Sri Lanka. Reuters: 78 persone sono rimaste ferite #ANSA x.com