Sport in tv oggi mercoledì 4 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 4 marzo si svolgono numerosi eventi sportivi visibili in televisione e streaming. Tra le principali attività, il torneo di tennis di Indian Wells comincia sul cemento statunitense, con tutte le partite trasmesse in diretta. La giornata promette diverse competizioni, con orari e dettagli disponibili sui canali e piattaforme dedicati. Gli appassionati possono seguire gli incontri in tempo reale attraverso vari mezzi di trasmissione.

Oggi mercoledì 4 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno concentrarsi su Indian Wells: inizia il prestigioso torneo che andrà in scena sul cemento statunitense per i prossimi dodici giorni, preannunciandosi particolarmente avvincente e appassionante. Gli amanti del grande ciclismo potranno seguire il Trofeo Laigueglia, ma anche un paio di eventi in Croazia ad animare la settimana che conduce alle Strade Bianche. Incominciano le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con una serie di eventi preliminari in vista della Cerimonia d'Apertura, spazio anche alla prima prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa e ai Mondiali giovanili di biathlon.