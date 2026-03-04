Sport e intrattenimento svanito il sogno arabo?

L’EuroLeague Basketball si trova al centro di una discussione internazionale a causa del conflitto in Medio Oriente. La competizione è coinvolta in un contenzioso che riguarda le implicazioni politiche e sportive derivanti dalla situazione attuale nella regione. La situazione ha portato a tensioni tra le squadre e le organizzazioni coinvolte, influenzando il normale svolgimento delle partite e le decisioni organizzative.

L’EuroLeague Basketball è in mezzo ad una diatriba geopolitica a causa del conflitto in Medio Oriente. Ai disagi provocati dall’invasione in Ucraina (la Russia è stata esclusa dalla competizione) si aggiunge ora la preoccupazione in materia di sicurezza e i problemi logistici dovuto alla situazione in Iran. È per questo che gli organizzatori hanno deciso di sospendere ufficialmente gli incontri. La motivazione principale è stata l’impossibilità di viaggiare dopo la chiusura dello spazio aereo. Così, il derby israeliano tra Maccabi e l’Hapoel di Tel Aviv e la partita tra le squadre Partizan e Dubai programmate per domani sono state rinviate. Il Dubai Basketball fa parte della competizione dal 2023, quando è stata allargata da 18 a 20 squadre, e ha un contratto fino al 2030. 🔗 Leggi su Formiche.net

