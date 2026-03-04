Con l’arrivo della primavera, gli ankle boots con tacco a spillo stanno conquistando il mercato, diventando un must-have per chi cerca un look più sexy e raffinato. Questi stivali corti stanno sostituendo gli stivali alti, preferiti durante i mesi più freddi, offrendo una soluzione più versatile e adatta alle temperature più miti. La tendenza coinvolge molte marche e clienti, che scelgono questo modello per il suo stile distintivo.

Con la primavera ormai alle porte, gli stivali alti vengono presto sostituiti dagli ankle boots, più adatti alla stagione e forse anche più versatili. Per chi non ne avesse già un paio nell’armadio, l’acquisto da fare quest’anno regala centimetri oltre che eleganza e fascino, slanciando anche la figura. Già, perché a dominare le tendenze sono gli stivaletti con tacco a spillo. Non importa se alto o basso, quello che conta è che questi tacchi siano in grado di elevare il look con cui vengono indossati non solo in termini di stile, ma anche in quelli di effettiva altezza. E si sa che non c’è niente di meglio per aiutare nell’avere un portamento corretto e un’allure di sicurezza in sé stesse. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Spopola la tendenza degli ankle boots con tacco a spillo che rendono tutto più sexy e chic

Gli ankle boots nella seduttiva stampa serpente: ecco come indossarli senza pericoli di stile Nel mondo fashion le tentazioni sono moltissime, soprattutto quando si parla di scarpe.

