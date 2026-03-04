Spettacolo il personale del Verdi pronto al presidio in pieno centro

Il personale dello spettacolo e della comunicazione si prepara a manifestare domani mattina in piazza Unità. Tutti i principali sindacati del settore sono stati convocati e sono pronti a partecipare al presidio nel cuore della città. L’evento si svolge in un momento di mobilitazione generale tra lavoratori e rappresentanti del settore. La manifestazione coinvolge diverse sigle sindacali e si terrà in centro.

Non manca nessuno tra i principali sindacati nel campo dello spettacolo e comunicazione che domani mattina, 5 marzo, invaderanno piazza Unità. È infatti presidio annunciato davanti alla prefettura, dalle 10 alle 12, in rappresentanza delle fondazioni lirico-sinfoniche. A indirlo Cgil, Cisl, Uil e Fials. Tra i punti di screzio con i datori di lavoro, da aggiungere alle passate vertenze rese al prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, "l'incertezza degli stanziamenti economici necessari al rinnovo del contratto collettivo nazionale", la richiesta di "un serio confronto" per riformare il Codice dello spettacolo e introdurre "corpi di ballo stabili" nelle fondazioni e una discussione sulla possibilità di assumere più personale, che trova resistenze nei vincoli della scorsa Legge di bilancio.