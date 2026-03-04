Speed skating ‘last dance’ per Francesca Lollobrigida nei Mondiali Allround di Heerenveen Assente Ghiotto

Nella rassegna mondiale di Heerenveen, Francesca Lollobrigida ha disputato la sua ultima gara nei Mondiali Allround, mentre Ghiotto non ha partecipato. La competizione si svolge dopo i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, e lo speed skating continua a mantenere alta l’attenzione degli appassionati. La manifestazione vede atleti di diverse nazionalità confrontarsi sulle piste olandesi.

Dopo il sipario olimpico calato su Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, lo speed skating non si ferma. Le luci restano accese, il ghiaccio continua a raccontare storie. E dal 5 all'8 marzo 2026 il racconto si sposta nei Paesi Bassi, dove la tradizione della pista lunga è quasi una religione. È lì, nella mitica Thialf di Heerenveen, che andranno in scena i Campionati Mondiali Allround e Sprint: l'ultimo, grande capitolo della stagione. Competere sull'anello di ghiaccio olandese significa respirare la storia di questo sport. Le tribune vicinissime al ghiaccio, il pubblico olandese che canta e vibra a ogni passaggio, il suono secco delle lame che incidono la pista: qui non si gareggia soltanto, qui si viene messi alla prova.