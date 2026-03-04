Nel mondo dello speed skating, Jordan Stolz si prepara a partecipare ai Mondiali sprint con l’obiettivo di lasciare un segno. La stagione, che si sta evolvendo, vede un cambiamento: si abbandonano le sfide singole per puntare su atleti più versatili, eliminando la distinzione tra specialisti puri e pattinatori completi. Pergher si distingue come osservata speciale in questa fase.

Niente più sfide sulle singole distanze, niente più specialisti puri chiamati a brillare in pochi secondi: nella seconda parte della stagione lo sguardo si allarga e l’attenzione si concentra sui pattinatori più completi. Ai Campionati Mondiali Allround & Sprint di speed skating di Heerenveen (5-8 marzo), in programma nello storico Thialf, non basta un’esplosione di velocità. Qui conta la capacità di essere versatili, solidi, continui su quattro distanze distribuite nell’arco di due giorni di gara. Dopo aver conquistato due ori e un argento ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’americano Jordan Stolz ora punta a qualcosa di ancora più ambizioso: diventare il pattinatore più completo del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Jordan Stolz vuol lasciare il segno nei Mondiali sprint e non solo….Pergher osservata speciale

