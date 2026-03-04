Sparatoria di Rogoredo trasferito il dirigente del commissariato dove era in servizio Cinturrino

L'inchiesta sulla sparatoria di Rogoredo si è ampliata con l'aggiornamento sul trasferimento del dirigente del commissariato dove lavorava Cinturrino. L'evento si è verificato nel quartiere e coinvolge direttamente le forze dell'ordine. Nuovi dettagli sono stati resi noti nelle ultime ore, mentre le autorità continuano a indagare sui fatti.

Osvaldo Rocchi è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore che avverrà nei prossimi giorni L'inchiesta sulla sparatoria di Rogoredo si allarga ed emergono nuovi elementi. Da oggi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo arrestato per l'omicidio del pusher Abderrahim Mansouri, e gli altri quattro colleghi indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso. Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore che avverrà nei prossimi giorni.