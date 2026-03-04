Dopo la partita, le pagelle evidenziano risultati negativi per l’allenatore e alcuni calciatori, mentre si ricordano le imprese di Astori. La settimana nel calcio internazionale si caratterizza per episodi strani, momenti di grande qualità e gesti che hanno ricevuto applausi. Tra commenti e analisi, il focus resta sulle prestazioni in campo e sui ricordi legati alla storia recente del calcio.

Settimana surreale nel calcio globale, tra episodi grotteschi, lampi di genialità e gesti da standing ovation. le contro-pagelle raccontano il meglio e il peggio degli ultimi sette giorni, offrendo una lettura sintetica degli eventi più significativi senza riferimenti a fonti o testi originali. voto 5 per l’esonero lampo subito dopo una goleada 8-0: i soli quattro punti ottenuti nelle tre partite iniziali pesano sul bilancio della stagione e determinano una decisione rapida. voto 8 per la sfida padre-figlio a barcellona: szczesny in campo davanti al padre, con il piccolo che si distingue per tecnica, ma non nel ruolo di portiere. voto 9 per l’ingresso in campo dell’attrice dopo la partita tra sporting e estoril: palleggi precisi e un’esultanza all’insegna della spontaneità, in stile Bruno Fernandes. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Spalletti, il duetto clamoroso e il ricordo di Astori: le pagelle negative del post-partita

Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEOCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.

Fiorentina, Ferrari nel pre partita: «L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare partita per partita e lavorare». Poi il ricordo per AstoriChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato...

Spalletti, il commento di Cagliari-Juventus: Certe partite devono andare così...