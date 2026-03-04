Spaccio nei parchi a Miramare | arrestato

Nella zona di Miramare, la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un ragazzo di 22 anni dopo averlo osservato per diversi giorni durante appostamenti. Successivamente, è stato effettuato un blitz che ha portato all’arresto dell’individuo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il fermo del giovane.

Appostamenti per giorni, poi il blitz. A Miramare la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un 22enne con l'accusa di detenzione e spaccio. Gli agenti della squadra giudiziaria lo tenevano d'occhio da un po'. Lo avevano visto incontrare diverse persone nei parchi del quartiere. Alla fine hanno deciso di intervenire. Intorno alle 20 è scattato il controllo. Perquisizione personale, dell'auto e poi dell'abitazione, a due passi da una delle zone monitorate. Dentro, quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi, un bilancino di precisione e 4.300 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 22enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e portato nella camera di sicurezza del comando di via della Gazzella.