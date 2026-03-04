A Bologna, un giovane di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga e commercio di prodotti falsificati. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di un chilo e mezzo di hashish, oltre a merce contraffatta. L’uomo, con precedenti, è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

Un arresto e un ingente sequestro di droga e denaro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna. Un giovane di origine marocchina, classe 2001, è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messa in circolazione di prodotti contraffatti, al termine di un’indagine avviata il 27 febbraio scorso a Casalecchio di Reno. Le indagini e l'arresto a Bologna L'operazione a Casalecchio di Reno e la perquisizione Il sequestro: droga, denaro e prodotti contraffatti Le conseguenze per gli arrestati Le indagini e l’arresto a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via il 27 febbraio quando gli agenti hanno iniziato a monitorare i movimenti di un giovane sospettato di spaccio di droga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spaccio di droga e commercio di prodotti contraffatti a Bologna, arrestato un 25enne con precedenti

