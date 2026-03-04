Spaccio continuo sul lungomare la denuncia | Servono più controlli
Sul lungomare di Salerno si registrano frequenti attività di spaccio, secondo le segnalazioni arrivate alla redazione. Vari gruppi di giovani, tra cui alcuni extracomunitari, si radunano lungo la strada e sembrano pronti a vendere sostanze stupefacenti. La presenza di questi gruppi è stata oggetto di diverse denunce, con richieste di maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona.
Spaccio sul lungomare di Salerno. Nuove segnalazioni giungono in redazione, a proposito di gruppi di giovani - anche extracomunitari - che stazionano lungo la strada, in attesa di vendere qualche dose. A segnalarlo è un nostro lettore: “Ci sono ancora immigrati che spacciano sul lungomare, come potete vedere dalla foto aspettano i clienti, semplicemente rimanendo seduti al momento. Sono otto soggetti ma certe volte sono anche più persone. Ci vogliono più controlli e con le nuove leggi questi soggetti devono essere rimpatriati nel loro paese” SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
