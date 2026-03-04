Spaccio continuo sul lungomare la denuncia | Servono più controlli

Sul lungomare di Salerno si registrano frequenti attività di spaccio, secondo le segnalazioni arrivate alla redazione. Vari gruppi di giovani, tra cui alcuni extracomunitari, si radunano lungo la strada e sembrano pronti a vendere sostanze stupefacenti. La presenza di questi gruppi è stata oggetto di diverse denunce, con richieste di maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona.

Spaccio sul lungomare di Salerno. Nuove segnalazioni giungono in redazione, a proposito di gruppi di giovani - anche extracomunitari - che stazionano lungo la strada, in attesa di vendere qualche dose. A segnalarlo è un nostro lettore: “Ci sono ancora immigrati che spacciano sul lungomare, come potete vedere dalla foto aspettano i clienti, semplicemente rimanendo seduti al momento. Sono otto soggetti ma certe volte sono anche più persone. Ci vogliono più controlli e con le nuove leggi questi soggetti devono essere rimpatriati nel loro paese” SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: "Spaccio e degrado sul lungomare", la denuncia di un cittadino

Controlli al Parco Mita. Una denuncia per spaccioContinuano i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il monitoraggio delle aree verdi cittadine, finalizzate alla tutela...

Altri aggiornamenti su Spaccio continuo.

Temi più discussi: Omicidio Cornelia, tragedia annunciata. Ora sul quartiere potrebbe calare il marchio della zona rossa; Viaggio tra vedette, clienti e pusher: così funziona lo spaccio al Corvetto; Abitazione in via Acquicella trasformata in base per spaccio: due arresti; Stroncato un giro di spaccio a Montecchio: arrestato un 49enne.

In bici sul lungomare con un carico sospetto: fermato 57enne a Tor San LorenzoIl ciclista, noto alle forze dell'ordine, è stato individuato a Tor San Lorenzo. Il tentativo di eludere i controlli ha fatto saltare la mosca al naso dei militari, che così hanno proceduto alla ... romatoday.it

Scovata la base dello spaccio sul lungomare: tre pusher in manetteDroghe sintetica, ketamina, Mdma. Sostanze sempre più diffuse anche tra giovani e giovanissimi, spesso non ancora maggiorenni. Quello della lotta allo spaccio tra i minori è un fronte caldo, su cui - ... ilrestodelcarlino.it

OPERAZIONE ANTIDROGA A CALTAGIRONE: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA PER SPACCIO Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio calatino. Nei giorni scorsi, il personale della facebook