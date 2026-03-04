Spaccio accoltellamenti e minacce | espulsi 13 stranieri irregolari dalla provincia di Como

Nelle ultime settimane, la polizia di Stato di Como ha accompagnato alla frontiera 13 cittadini stranieri irregolari, che sono stati espulsi dalla provincia. Le operazioni hanno fatto seguito a episodi di spaccio, accoltellamenti e minacce, che hanno coinvolto alcuni di questi soggetti. Gli interventi si sono concentrati nel contrasto all’immigrazione clandestina e alla tutela dell’ordine pubblico nella zona.

Per alcuni di loro l’espulsione non è stata motivata soltanto dalla posizione irregolare sul territorio nazionale, ma anche da precedenti penali o comportamenti ritenuti pericolosi. Il cittadino marocchino di 29 anni, ad esempio, risultava avere precedenti per spaccio di droga ed era stato più volte identificato dopo essere rientrato illegalmente in Italia. Tra i casi più rilevanti anche quello di un albanese di 44 anni, recentemente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e porto abusivo di armi. L’uomo è inoltre ritenuto responsabile di un accoltellamento ai danni di un cugino e di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

