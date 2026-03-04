Spaccia vicino all’asilo | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Martinengo mentre vendeva droga in un parcheggio vicino a un asilo parrocchiale. Le forze dell’ordine lo hanno fermato mentre cedeva alcune dosi a un cliente. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine mirata a contrastare lo spaccio nella zona. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

L’intervento dei carabinieri dopo alcune segnalazioni dei cittadini. Sequestrati 13 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina: per il 33enne divieto di dimora in provincia Martinengo. È stato fermato in un parcheggio vicino all’asilo parrocchiale mentre vendeva alcune dosi a un cliente. Venerdì pomeriggio, 27 febbraio, i carabinieri di Martinengo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 33 anni, A.E.M., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un appostamento, i militari hanno notato l’uomo salire a bordo di una Fiat Punto appena arrivata nel parcheggio. In quegli istanti è stato documentato uno scambio droga-soldi tra l’indagato e il conducente del veicolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bologna, droga e coltello nello zaino spaccia vicino a scuola: arrestato peruvianoBOLOGNA – I carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a...

Leggi anche: Spaccia nei giardini vicino alla stazione di Monza: 23enne arrestato

BLITZ ANTIDROGA VICINO ALL'ASILO NIDO: DENUNCIATO UN 19ENNE | 20/02/2026

Approfondimenti e contenuti su Spaccia vicino.

Discussioni sull' argomento Fugge a tutta velocità all'alt della polizia, poi si barrica in casa. Una residente: Non siamo nel Bronx, eppure ho avuto paura; Droga dall'Olanda per i festini hard, il veterinario: Non c'entro, era per un mio amico.

Spaccio vicino all’asilo, arrestato pusher a MartinengoI CONTROLLI. I carabinieri lo sorprendono mentre vende droga nel parcheggio dell’MD di via Piave, a pochi passi dal parco Monte Grappa e dall’asilo: sequestrate dosi di hashish, cocaina e 610 euro in ... ecodibergamo.it

Spaccia hashish vicino all'asilo: 19enne bloccato mentre incontra un clienteMONSELICE (PADOVA) - I carabinieri della città della Rocca hanno denunciato un 19enne tunisino senza fissa dimora, già noto per reati ... msn.com

Spacciava vicino al casello con la droga nascosta in un calzino nel suv: in manette #Rimini facebook