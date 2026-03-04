Sottomarino Usa affonda nave iraniana | 80 morti 148 dispersi

Un sottomarino statunitense ha affondato questa mattina una nave iraniana nell’Oceano Indiano, causando la morte di 80 persone e la scomparsa di 148. La fregata iraniana Iris Dena è stata colpita da un siluro durante un’operazione militare. I dettagli sull’incidente sono stati confermati dalle autorità coinvolte.

Il silenzio di una morte improvvisa ha segnato l'Oceano Indiano questa mattina, dove la fregata iraniana Iris Dena è stata colpita da un siluro lanciato da un sottomarino statunitense. Il bilancio del conflitto si presenta già drammatico: almeno 80 persone hanno perso la vita nell'attacco avvenuto al largo dello Sri Lanka. Mentre le autorità locali hanno recuperato 32 marinai feriti e li hanno trasferiti in ospedale, altri 148 uomini restano dispersi nelle acque agitate. La conferma ufficiale proviene direttamente dal vertice della difesa americana, con il segretario Pete Hegseth che ha assunto la responsabilità dell'azione definendola come una dimostrazione della portata globale dello scontro tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: "Colpiremo ovunque"Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana. Contenuti utili per approfondire Sottomarino Usa affonda nave iraniana.... Argomenti discussi: Oroscopo giovedì 26 febbraio 2026. Sottomarino Usa affonda nave da guerra iraniana: le immagini diffuse dal dipartimento della guerra americanoPer la prima volta dalla Seconda guerra mondiale un sottomarino USA lancia un siluro contro una nave nemica causando almeno 80 vittime: il video diffuso dagli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano.it Sottomarino Usa affonda nave da guerra iraniana: non succedeva dalla Seconda guerra mondialeUn sottomarino americano ha affondato la fregata iraniana IRIS Dena nell’Oceano Indiano vicino allo Sri Lanka. Almeno 80 morti. blogsicilia.it