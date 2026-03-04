Sostegno alle imprese i fondi sono esauriti | stop a 5 bandi regionali

La Regione Puglia ha annunciato la sospensione di cinque bandi dedicati al sostegno delle imprese a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. Le misure, rivolte alle aziende regionali, sono state interrotte perché non ci sono più risorse finanziarie per procedere con le assegnazioni. La decisione riguarda specifici bandi regionali, già pubblicati e aperti alle candidature.

I soldi sono terminati, per questo motivo la Regione Puglia ha dovuto sospendere cinque bandi per il sostegno alle imprese. Si tratta di Avvisi che hanno riscosso grande successo negli ultimi anni, lo stop, infatti, riguarda i Contratti di programma, i Programmi integrati di agevolazione (Pia), i Mini pacchetti integrati di agevolazione (Mini Pia), i Programmi integrati di agevolazione nel settore turistico-alberghiero (Pia Turismo), i Mini pacchetti integrati di agevolazione nel settore turistico-alberghiero (Mini Pia Turismo), tutti finanziati con risorse Pr Puglia Fesr – Fse+ 2021-2027. Ci sono domande per oltre 5 miliardi, che comportano un impegno per la Regione di 2,6 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sostegno alle imprese, i fondi sono esauriti: stop a 5 bandi regionali Leggi anche: Cultura, sostegno alle case editrici: al via tre bandi regionali finanziati con 225mila euro Ciclone Harry, Tajani in Sicilia per il sostegno alle imprese mentre partono i primi aiuti regionaliLa delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti... Una selezione di notizie su Sostegno alle imprese i fondi sono... Temi più discussi: Sostegno alle imprese nell’entroterra, stanziati 10 milioni. Sono 15 le nuove aperture avviate con i contrib…; Incontri informativi sui bandi per imprese e professionisti; Santarella: Più sostegno alle imprese per lo sviluppo del territorio vercellese; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -. Imprese: Bini, piÃ¹ sostegno al credito per le nuove aziendeApprovata in Giunta la delibera che rafforza le contribuzioni sulle garanzie dei Confidi. Nel 2025 ripartiti dalla Regione 14 milioni che hanno generato finanziamenti alle imprese per 98 milioni ... ilgazzettino.it Aiuti di Stato: Zilli, rinnovato sostegno alle impreseUdine, 3 feb - La flessibilità dell'Unione europea sugli aiuti di Stato è una chiave con la quale fronteggiare il periodo di incertezza e instabilità che stiamo attraversando e garantisce il sostegno ... ilgazzettino.it Buonasera, ho conseguito la specializzazione sostegno infanzia 40 cfu, il famoso corso indire, a cui potevi accedere con i 3 anni di servisio sul sostegno. Qualcuno mi sa dire se posso inserirla anche nella graduatoria primaria su posto comune Intendo tra i ti facebook