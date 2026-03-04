Sospetta carne avariata ai militari dell' Aeronautica | Esclusa la presenza di parassiti

I militari dell'Aeronautica hanno segnalato la presenza di carne apparentemente avariata nella mensa della Scuola marescialli di Viterbo e del 72esimo stormo. Dopo controlli, è stato comunicato che non sono stati trovati parassiti nella carne. La vicenda riguarda esclusivamente il sospetto di carne deteriorata, senza ulteriori dettagli sui risultati delle analisi o sulle eventuali conseguenze.

L'intervento della società che si occupa del servizio di catering alla mensa della caserma di Viterbo all'esito delle analisi "Esclusa la presenza di parassiti" nella "carne apparentemente "avariata" servita alla mensa della Scuola marescialli dell'aeronautica militare e del 72esimo stormo di Viterbo". Lo fa sapere Dussmann service, la società che si occupa del servizio di catering, dopo quanto denunciato dal sindacato Siulm e all'esito dei controlli. "Le analisi effettuate sul campione di coniglio da due laboratori indipendenti - informa Dussmann service - evidenziano che il frammento di carne, di natura cartilaginea e in assenza di elementi che possano ricondurlo a origine entomatica, è riconducibile a una cartilagine del coniglio stesso.

