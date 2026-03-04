Sos volontari nelle Rsa e per le gite

In diverse Rsa si cercano volontari per supportare le attività quotidiane e organizzare gite per gli anziani. Nel fratempo, ci sono iniziative per insegnare come riconoscere e difendersi dalle truffe online, oltre a corsi su come utilizzare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Si svolgono anche controlli e valutazioni sul livello di sicurezza del territorio.

Come difendersi dalle truffe, capire e usare al meglio le potenzialità dell’Intelligenza artificiale, qual è il livello della sicurezza del territorio. E poi le cure termali e una gita culturale a Mantova. Il programma dell’Anteas Legnano-Magenta è ricco di proposte rivolte in particolare ad anziani e pensionati. Il primo appuntamento sarà lunedì alle 9.30 al Centro Kennedy di via Colombo con un intervento di Christian Gambarelli di Adiconsum sulle truffe tradizionali e online. "Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario di fondazione di Anteas. A Legnano e Magenta siamo presenti dal 2007 – spiega Alessandro Grancini, responsabile territoriale – Ascolto, solidarietà, disponibilità e creatività identificano il nostro operare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

