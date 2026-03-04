SOS Stress? 3 Esercizi di respirazione per abbassare subito pressione e ansia

Le donne tra i 30 e i 40 anni spesso si trovano a gestire molteplici responsabilità quotidiane, tra lavoro, famiglia e impegni sociali. In situazioni di stress e ansia, alcuni esercizi di respirazione possono aiutare a ridurre immediatamente la pressione. Questi metodi sono pratici e facilmente applicabili, offrendo un sollievo rapido in momenti di tensione.

Tra il lavoro, la gestione della casa, i mille impegni sociali e, magari, i figli che corrono per casa, noi donne tra i 30 e i 40 anni viviamo costantemente con l'acceleratore premuto. Ti è mai capitato di sentire il cuore che accelera o quella strana sensazione di "fiato corto" a fine giornata? Spesso diamo la colpa alla stanchezza, ma è il nostro corpo che ci invia un segnale: la pressione sale e lo stress sta prendendo il sopravvento. La buona notizia? La soluzione è letteralmente sotto il nostro naso. Imparare a respirare bene è il telecomando per "spegnere" l'allerta del sistema nervoso. Non serve un ritiro spirituale in Tibet per ritrovare l’equilibrio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Tecnica 4-7-8, il metodo di respirazione che riduce ansia e stress in meno di un minutoQuattro secondi per inspirare, sette per trattenere il respiro, otto per espirare.

