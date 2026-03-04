’Sorsi di cultura’ alla Rocca

Alla Rocca di Dozza sta per iniziare la rassegna ‘Sorsi di cultura - Letture e chiacchiere con tè’, un ciclo di incontri letterari con vari autori. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, prevede l’ingresso gratuito ma richiede la prenotazione. La manifestazione si svolgerà in uno spazio storico della città, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e scrittori.

In Rocca a Dozza è pronta a partire la rassegna ‘Sorsi di cultura - Letture e chiacchiere con tè’. Un ciclo di incontri letterari con gli autori, con ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza ma prenotazione consigliata (0542.678240 – [email protected]), nati con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e dialogo dedicato ai libri e ai loro protagonisti. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte in collaborazione con la biblioteca comunale, ha in agenda il primo appuntamento il 6 marzo alle 20.30 in compagnia di Daniela Musini (nella foto) in dialogo con Lisa Emiliani. Scrittrice, pianista, attrice e autrice teatrale, la Musini presenterà il suo ultimo romanzo ‘Messalina’, dedicato a una delle figure più temerarie e discusse dell’antica Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

