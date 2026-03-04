Sorpreso un tassista abusivo davanti a un locale di San Salvario | sfilza di violazioni e sanzioni

Un tassista abusivo è stato sorpreso davanti a un locale di San Salvario mentre aspettava clienti a bordo di una Fiat Grande Punto nascosta tra gli alberi. Durante i controlli, sono emerse diverse violazioni delle norme e sono state comminate sanzioni. L’uomo non aveva i permessi necessari per esercitare come tassista e il veicolo risultava privo delle autorizzazioni richieste.

Un tassista abusivo stava attendendo le clienti a bordo di una Fiat Grande Punto seminascosta tra gli alberi nei dintorni di un locale in zona San Salvario. A notarlo, verso le 4 del mattino di sabato 28 febbraio, è stato il personale del gruppo specialistico antiabusivismo del reparto sicurezza stradale integrata. Le ragazze, appena uscite dal locale, sono salite a bordo sedendosi sui sedili posteriori. L’uomo quindi è stato fermato dalla polizia locale poi è stato sanzionato per l'esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente. L'automobilista è stato controllato durante un servizio di contrasto all'abusivismo nel trasporto di persone in orario notturno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Tassista abusivo scoperto in centro Torino, trasportava sei persone su un furgoncino: pioggia di sanzioniLa Polizia Locale di Torino ha fermato in via IV Marzo, in pieno centro città, un 63enne di origine peruviana, residente in Lombardia, mentre... Sfilza di irregolarità in un grosso cantiere edile, sanzioni per più di 63mila euro«È stato inoltre denunciato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un professionista piacentino di 53 anni, per omessa applicazione...