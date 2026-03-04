Sorpreso alla guida di un’auto dopo aver assunto della droga

I carabinieri di Borgo Valsugana hanno denunciato un ventenne residente in Alta Valsugana dopo averlo trovato alla guida di un’auto mentre aveva assunto sostanze stupefacenti. Le verifiche sono state effettuate durante un normale controllo stradale e hanno portato all’identificazione del giovane. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo ulteriori elementi.

Tutto si è svolto lungo una strada del territorio comunale di Caldonazzo dove i militari, notando l'andatura incerta del giovane alla guida dell'auto, hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo. All'apertura del finestrino, si legge in una nota, si è percepito subito un forte odore acre uscire dall'abitacolo. A quel punto le forze dell'ordine hanno proceduto con i controlli del mezzo, dove sono stati trovati quattro grammi di hashish e due spinelli artigianali. Dal successivo test rapido salivare e da ulteriori accertamenti tossicologici svolti in ospedale è poi emerso che il giovane aveva effettivamente assunto della sostanza stupefacente prima di mettersi alla guida.