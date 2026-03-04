Soroptimist il ’Viaggio’ nel talento Il Club adotta una cantante | Diamo voce al Belcanto

Il Soroptimist Pesaro ha avviato un progetto chiamato “Il Viaggio nel talento”, dedicato a sostenere giovani voci dell’Accademia Rossiniana. Il club ha deciso di adottare una cantante, con l’obiettivo di offrire supporto e visibilità al suo percorso artistico. L’iniziativa mira a valorizzare il talento emergente nel campo del belcanto e a dare spazio alle promesse dell’opera lirica.

Prendersi cura delle giovani voci contribuendo a sostenerne il talento. E’ quanto si propone il Soroptimist Pesaro facendo da apripista a un’iniziativa che si prefigge di aiutare le promesse dell’Accademia Rossiniana. Un "adotta un cantante", in questo caso una cantante, che si è concretizzato nel corso di una conviviale del Club che ha visto come ospiti il sovrintendente e il direttore generale del Rof Ernesto Palacio e Cristian Della Chiara e che si è svolta, nella sede del Castiglione, non a caso, nei giorni che coincidono con gli appuntamenti del "non compleanno" di Rossini a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

