Sopralluogo nell’ex scuola Luini Lo stato di degrado e il recupero Verso i corsi di Fondazione Daimon

Ieri un sopralluogo ha interessato l’ex scuola Bernardino Luini, inutilizzata dal 1989 e attualmente utilizzata come rifugio per senzatetto. La proprietà, acquistata per 1,3 milioni di euro da Ferrovie Nord, è stata visitata da Beppe Gorla e dalla società Saronno città dei beni comuni. Si sono analizzati lo stato di degrado dell’edificio e le possibilità di recupero, con l’obiettivo di avviare i corsi della Fondazione Daimon.

Dal 1989 è inutilizzato, casa solo per i senzatetto. Ieri l’ex scuola Bernardino Luini ha riaperto i battenti per un sopralluogo della proprietà, Beppe Gorla con la società Saronno città dei beni comuni, che l’ha acquistata per 1,3 milioni da Ferrovie Nord. L’ex Luini, nel Retrostazione, mostra tutti i segni del tempo. Le finestre schermate da reti rosse lasciano filtrare la luce su muri scrostati, crepe profonde e intonaci caduti. Al pianoterra le ex aule sono sorrette da tubolari metallici. In più punti affiorano mattoni a vista. Evidenti gli interventi eseguiti negli anni per mantenere la struttura in sicurezza. La visita è iniziata dalla vecchia palestra, destinata alla demolizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sopralluogo nell’ex scuola Luini. Lo stato di degrado e il recupero. Verso i corsi di Fondazione Daimon Promozione come regola, bocciatura come eccezione? Verifiche mancanti, voti contestati, corsi di recupero: cosa ha chiesto la famiglia e perché il TAR ha dato ragione alla scuolaLa vicenda esaminata dal TAR Campania riguarda la decisione di un Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado di non ammettere una... Scuola, spetta lo stipendio anche per i corsi di sicurezza? La sentenzaLa magistratura è tornata a pronunciarsi su un discusso tema nel mondo della scuola. Aggiornamenti e notizie su Fondazione Daimon Discussioni sull' argomento Sopralluogo nell’ex scuola Luini. Lo stato di degrado e il recupero. Verso i corsi di Fondazione Daimon; L’ex Bernardino Luini di Saronno tornerà ad essere una scuola. Ecco com’è oggi all’interno; Saronno, ecco l'interno l'ex scuola Luini tra aule e puntelli. Gorla: Serve partire subito con gli interventi; Ex scuola Luini, Gorla: Chiesto il riconoscimento della pubblica utilità per partire subito coi lavori. Carnevale strabiliante alla Fondazione Zanandrea! Oggi ci siamo divertiti tantissimo tra musica, balli e sfilate! Noi eravamo La carica dei 101: i ragazzi hanno preparato dei costumi da dalmata davvero fantastici, accompagnati da un Maurizio nei p facebook