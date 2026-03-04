‘Sono morti naturali’ | Luca Spada rompe il silenzio sulle accuse di omicidio

Un giovane di 28 anni, autista soccorritore della Croce Rossa, residente a Meldola, ha dichiarato che le morti di cui si parla sono avvenute in modo naturale. La Procura di Forlì aveva sollevato accuse di omicidio, ma il ragazzo ha rotto il silenzio per chiarire la sua posizione. La vicenda riguarda i decessi che hanno attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali.

Ha 28 anni, vive a Meldola ed è autista soccorritore della Croce Rossa. Per gli amici è “Spadino”, ma oggi il nome di Luca Spada è al centro di un’inchiesta della Procura di Forlì: è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver provocato la morte di cinque anziani che stava trasportando in ospedale. “Mi è cascato il mondo addosso. Ci sono ancora delle indagini preliminari. Sono chiacchiere cittadine e dei colleghi”. “Fin da quando mi è stata contestata questa cosa mi sono messo a disposizione degli inquirenti”. “Al di là dell’indagine della Procura, io sono a casa sereno, tranquillo, senza alcun tipo di restrizioni. Saranno le indagini a fare chiarezza”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Discussioni sull' argomento Anziani morti in ambulanza, il paramedico sotto accusa: Le carte mi scagioneranno, per tutti ho chiesto i soccorsi. E non ho valigette segrete; Morti in ambulanza, autista indagato per omicidio premeditato: Veleno o fazzoletto, può aver usato di tutto.

Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospettaMorti sospette di anziani a Forlì, indagato l'autista della Croce Rossa di Forlimpopoli Luca Spada. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti ... virgilio.it

Luca Spada e il mistero delle morti in ambulanza: Sono innocente, mi è crollato il mondo addossoPer gli amici è ‘Spadino’, per molti dei colleghi della Croce Rossa un ragazzo delizioso, ma il 28 enne di Meldola, padre da 10 mesi, è stato iscritto nel registro degli indagati con accuse da far t ... msn.com

Luca Spada, ha 27 anni, un figlio, il suo soprannome è “Spadino“. È lui l’autista della Croce Rossa accusato di «omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione». Secondo la Procura avrebbe ucciso almeno cinque anziani durante il trasporto i facebook