Sono arrivati a Malpensa i bergamaschi bloccati sulla nave a Dubai | rientrati anche 4 studenti su un volo di Stato

Mercoledì mattina alle 9.40 sono atterrati all'aeroporto di Malpensa quattro persone provenienti da Dubai, tra cui un uomo di 54 anni, sua moglie, una nipote e un'amica. Questi bergamaschi erano rimasti bloccati sulla nave da crociera per diversi giorni e sono rientrati con un volo di stato. Sono stati accompagnati all’aeroporto da personale incaricato.

Sono atterrati mercoledì mattina alle 9.40 a Malpensa Mauro Suzzi, 54 anni, di Caravaggio, la moglie Laura Costa, la nipote Cristina Panno e l’amica Vittoria Sassi, i bergamaschi rimasti fermi per giorni sulla nave da crociera a Dubai. Nella giornata di sabato avrebbero dovuto lasciare Dubai diretti a Doha, prima di proseguire per Istanbul e rientrare a Bergamo. Invece, proprio all’ultimo giorno di crociera, il viaggio si è interrotto a causa dei bombardamenti di Usa e Israele: l’itinerario è stato cancellato e i passeggeri sono rimasti a bordo della nave, ferma al porto da dove erano udibili le esplosioni. Mercoldì mattina, ad attenderli a Malpensa c’erano amici e familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamaschi bloccati su una nave a Dubai: “Non sappiamo quando torneremo a casa”Quella che doveva essere la crociera dei sogni si è trasformata presto in un incubo per le circa 5mila persone attualmente a bordo della Msc Euribia,...

Sono arrivati a Malpensa i bergamaschi bloccati sulla nave a Dubai: rientrati anche 4 studenti su un volo di StatoMauro Suzzi, la moglie Laura Costa, la nipote Cristina Panno e l’amica Vittoria Sassi accolti tra lacrime e abbracci all’atterraggio in Italia ... bergamonews.it

I quattro liceali di Catanzaro, Frascineto e Castrovillari sono arrivati prima della mezzanotte con un volo da Linate. La gioia della madre di Mirko («l’importante è che tutto sia finito bene») e il commento agrodolce di Vittoria Tucci: «Qui le istituzioni mi sono stat facebook

