Sono arrivati a Malpensa i bergamaschi bloccati sulla nave a Dubai | rientrati anche 4 studenti su un volo di Stato
Mercoledì mattina alle 9.40 sono atterrati all'aeroporto di Malpensa quattro persone provenienti da Dubai, tra cui un uomo di 54 anni, sua moglie, una nipote e un'amica. Questi bergamaschi erano rimasti bloccati sulla nave da crociera per diversi giorni e sono rientrati con un volo di stato. Sono stati accompagnati all’aeroporto da personale incaricato.
Sono atterrati mercoledì mattina alle 9.40 a Malpensa Mauro Suzzi, 54 anni, di Caravaggio, la moglie Laura Costa, la nipote Cristina Panno e l’amica Vittoria Sassi, i bergamaschi rimasti fermi per giorni sulla nave da crociera a Dubai. Nella giornata di sabato avrebbero dovuto lasciare Dubai diretti a Doha, prima di proseguire per Istanbul e rientrare a Bergamo. Invece, proprio all’ultimo giorno di crociera, il viaggio si è interrotto a causa dei bombardamenti di Usa e Israele: l’itinerario è stato cancellato e i passeggeri sono rimasti a bordo della nave, ferma al porto da dove erano udibili le esplosioni. Mercoldì mattina, ad attenderli a Malpensa c’erano amici e familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: «Finalmente a casa!»: atterrati a Malpensa gli studenti bloccati a Dubai. Tra loro anche 4 bergamaschi
Bergamaschi bloccati su una nave a Dubai: "Non sappiamo quando torneremo a casa"
